Karaman'da yapılan taraftar meydanı herkesin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Karaman'da yapılan taraftar meydanı herkesin ilgisini çekiyor

19.07.2022 11:49
Karaman'da yapılan taraftar meydanı herkesin ilgisini çekiyor

Karaman Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerine yapılan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın ikinci etabı olan taraftar meydanı vatandaşların yeni ilgi odağı oldu.

Karaman Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerine yapılan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın ikinci etabı olan taraftar meydanı vatandaşların yeni ilgi odağı oldu.

12 bin metre karelik alana sahip olan ve iki etap olarak planlanan parkta taraftar meydanının yanı sıra; kamelyalar, oturma bankları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları ve görsel süs bitkileri, dekoratif figür ve zirve noktasına yapılan "Çiçek Şelalesi" ve "Ay - Yıldız" figürü vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerine yapılan parkın hizmete girmesiyle bu bölgenin ihtiyaç duyduğu gözde bir mekana kavuştuğunu söyledi. Başkan Kalaycı açıklamasında, "Doğukışla köprüsünün hemen yanındaki taşlık arazide çok detaylı bir park yaptık. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur içerisinde gidip dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğlenebileceği, stresten uzak, güzide bir sosyal yaşam alanı planladık. Şehrimiz aynı zamanda gelişme gösteren bir üniversite şehri. Planlamalarımızı yaparken ve projelerimizi oluştururken bu çerçeveden bakıyor ve gençlere hitap edecek şekilde stratejiler geliştiriyoruz. Üniversitenin bitişiğinde olması dolayısıyla üniversite öğrencilerimizin de faydalanabileceği, ders girişinde ve çıkışında gezip stres atabileceği bu park şehrimizin nezih ve gözde mekanlarından birisi oldu. Yine aynı alanda gerçekleştirdiğimiz taraftar meydanı ise vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımız buraya ailesi ile birlikte gelerek fotoğraf çektiriyor, alanı da gezerek huzur içerisinde stresten uzak bir gün geçiriyor. Karaman'ımızı hak ettiği refah seviyesine getirmek için şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Karaman Belediyesi, Ay Yıldız, Karaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karaman'da yapılan taraftar meydanı herkesin ilgisini çekiyor - Son Dakika

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