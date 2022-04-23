Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar - Son Dakika
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Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar

23.04.2022 15:13

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada, AK Parti'nin oyunun beklendiği kadar düşmemesini değerlendirdi. Karamollaoğlu bunun 3 sebebi olduğunu söyleyerek "tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar" diye sınıflama yaptı. Tuzu kuru olanların 5 milyon, sosyal yardım alanların 4.5-5 milyon kişi olduğunu söyleyen Sadet lideri, cami cemaati olanların ise endişeli olduğuna dikkat çekti.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri ile 6'lı masaya oturan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu partilerin oy oranlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde "Üçüncü bir ittifak olabilir" çıkışıyla gündemi değiştiren Karamollaoğlu'na, son seçim anketlerindeki durum soruldu. AK Parti'nin oy oranında büyük bir düşüş yaşanmadığı hatırlatılan Saadet lideri, bunun nedenini maddeler halinde değerlendirdi.

"İNSANLARIN AK PARTİ'DEN KOPMAMASININ 3 SEBEBİ VAR"

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "Peki iktidarları değiştirecek etkisi olan ekonomik krizde neden muhalefetin oyları artmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabi bunun birçok sebebi olabilir. AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var.

  • Tuzu kuru olanlar. Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.
  • Sosyal yardım alanlar. Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.
  • Cami cemaati olanlar. En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. 'Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?' endişesi var."
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