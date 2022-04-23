Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar - Son Dakika

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AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Sorunun yöneltildiği Karamollaoğlu, 3 neden sıraladı

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri ile 6'lı masaya oturan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu partilerin oy oranlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde "Üçüncü bir ittifak olabilir" çıkışıyla gündemi değiştiren Karamollaoğlu'na, son seçim anketlerindeki durum soruldu. AK Parti'nin oy oranında büyük bir düşüş yaşanmadığı hatırlatılan Saadet lideri, bunun nedenini maddeler halinde değerlendirdi.

"İNSANLARIN AK PARTİ'DEN KOPMAMASININ 3 SEBEBİ VAR"

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, "Peki iktidarları değiştirecek etkisi olan ekonomik krizde neden muhalefetin oyları artmıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabi bunun birçok sebebi olabilir. AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var.