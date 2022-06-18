Karamollaoğlu, İzmir'de STK temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim yaklaştığında, seçim tarihi belli olduğunda otururuz müşterek bir aday belirleyebilirsek belirleriz. Müşterek bir aday belirlemek seçimde başarılı olmanın en kestirme yoludur. Bu benim kanaatim ve diğer arkadaşlarımızın da aynı görüşte olduklarını düşünüyorum." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığınca Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Karamollaoğlu, siyasetin ahlaklı ve dürüst şekilde yapılması gerektiğini belirterek "Biz siyasette üç hususa önem veriyoruz. Birincisi ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkmak, ahlaki ve manevi değerleri ihya etmek. Eğer bu özellik bir siyasetçide olmazsa nihayetinde bir yerden açık vermeye başlıyor." ifadesini kullandı.

Siyasetin ülke yönetimine talip olmanın ötesinde millete hizmet için yapılması gereken bir görev olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Biz siyasete geldiğimiz zaman, millete hizmeti en önemli konu olarak görürüz ancak bu hizmet yapılırken biz kendi menfaatimizi gözeterek bu işi yürütemeyiz, yalan söyleyemeyiz, iftira edemeyiz ve kesinlikle haksızlıkta bulunamayız. Devlet adalet üzerine inşa edilmezse mutlaka haksızlıklar doğar. Mutlaka soygunlar olur." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ekonomide özellikle üretime ve istihdama dönük yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayarak "Bugün çok zor şartlarda yaşıyoruz. Borcumuz almış başını gidiyor. Ödeyecek gücümüz de imkanımız da yok. Bunu ödeyecek bir mekanizma da yok. Elimizde bu borcu ödeyecek kadar tabii kaynaklar da yok şu anda. Efendim işte Mavi Vatan. Başka yerde yeni doğal gaz bulmuşuz falan. Bunların hepsinin hayata geçmesi ve bizi ne noktaya getireceğini de bilmiyoruz. Bize ne kadar katkı sağlayacağını bilmiyoruz." dedi.

Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı alınmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'ya göre aday olamayacağını öne sürerek "Anayasa çok açık. Bir cumhurbaşkanı ancak iki dönem cumhurbaşkanı olabilir. Ancak seçim erkene alınır, Meclis de aynı cumhurbaşkanının bir dönem daha aday olmasını isterse o zaman aday olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altılı masadaki partilerin cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday belirlemeyi hedeflediğini dile getiren Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Seçim yaklaştığında seçim tarihi belli olduğunda otururuz müşterek bir aday belirleyebilirsek belirleriz. Müşterek bir aday belirlemek seçimde başarılı olmanın en kestirme yoludur. Bu benim kanaatim ve diğer arkadaşlarımızın da aynı görüşte olduklarını düşünüyorum. Son toplantıdan sonra bazı görüşler kamuoyuyla paylaşıldı. Bundan sonra da sanki bir hükümet kuruluyormuş gibi bu konular milletimize açıklanacak. Önümüzdeki ayın ilk pazar akşamı inşallah İYİ Parti'nin misafirliğinde bu konuları bir daha görüşeceğiz. Arkasından bu altılı masa toplantılarının sonuncusu da bizde yapılacak. Bir noktaya geliriz diye ümit ediyorum. Ondan sonra da zaten seçime çok uzun bir zaman kalmıyor. Ben bundan dolayı kimsenin 'Adayınız kim?' diye tekrarlamasının bir faydası olmadığını düşünüyorum. Bunu iktidar orada kendi lehine bazı neticeler elde etsin diye ısrarla gündeme getiriyor. Onun için kimsenin endişesi olmasın. Bu görüşmelerimiz devam edecek ve inşallah en iyi netice alacak adayı da birlikte gösteririz diye ümit ediyorum."