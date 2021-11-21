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Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim - Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

21.11.2021 09:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 10 gün önce Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın gündem olan ziyarette kendisine Cumhur İttifakı'na katılma teklifinde bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz. Böyle bir sistemde yer alamayız" cevabını verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 10 gün önce Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider arasındaki zirveye dair çok sayıda iddia ortaya atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karamollaoğlu'na Cumhur İttifakı'na katılmaları yönünde davette bulunup bulunmadıkları ise büyük merak konusu olmuştu.

"DENETLENMEYEN BİR BAŞKANLIK SİSTEMİNE DESTEK VEREMEYİZ"

Konuya ilişkin Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'nin sorularına yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu iddiaları doğruladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiğini ve "Biz beraber olmalıyız" dediğini aktaran Karamollaoğlu, teklifi "Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil" sözleriyle reddettiklerini aktardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını AK Parti MKYK toplantısında anlatmıştı. Karamollaoğlu'nun 50+1 konusu dışında yaptığı açıklamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını ve iade-i ziyaret planından vazgeçtiğini ifade eden Erdoğan'a yanıt gecikmemişti. Karamollaoğlu, "Son derece şaşırdım ve üzüldüm. Ne söylemişim de doğru değil" ifadesini kullanmıştı.

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim - Son Dakika
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