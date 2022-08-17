Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! - Son Dakika
Üye Girişi

Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!

17.08.2022 17:07
Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına çok sert sözlerle yüklendi. Karamollaoğlu, "Sayın Erdoğan, en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. 'Talimat vererek' ekonomiyi dizayn edeceğini, düze çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil! Kusura bakmayın ama siz bu kafayla her şeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız! En önemlisi maalesef, ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! "dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında hükümetin Tarım Kredi marketlerindeki ürünlerde yaptığı indirimi yetersiz bulduğubu belirterek tepki gösterdi.

"ERDOĞAN EN SEVDİĞİ ŞEYİ YAPIYOR KRİZE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ekonomik kriz" üzerinden sert sözlerle yüklendi. İşte Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Her yolu denemesine rağmen hayat pahalılığını bir türlü dizginlemeyi başaramayan Sayın Erdoğan, en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. 'Talimat vererek' ekonomiyi dizayn edeceğini, düze çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil! Ülke genelinde sadece 1400'e yakın şubesi olan bir kurumda yapılacak birkaç liralık indirimlerle hayat pahalılığını çözmeye çalışmak mümkün değildir. 'Kooperatifler kâr amaçlı değildir. Fiyatları düşürün' diyen Cumhurbaşkanı, bu zarardan doğan bedeli yine vatandaşın ödeyeceğini bilmiyorsa; vay halimize!

"MARKET FİYATLARI TALİMATLA DEĞİL AKILCI POLİTİKALARLA DÜŞER"

Kusura bakmayın ama siz bu kafayla her şeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız! Nitekim TBMM'yi by-pass ederek demokrasiyi ucuzlattınız! Haksız ve hukuksuz kararnamelerle adaleti ucuzlattınız! Yanlış politikalarla bu ülkenin milli varlıklarını, stratejik kuruluşlarını, parasının değerini ucuzlattınız! Ama en önemlisi maalesef, ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! Fakat marketteki fiyatları ucuzlatamıyorsunuz; çünkü zihniyetiniz yanlış! Market fiyatları talimatla değil stratejik ve akılcı politikalarla düşer.

"BU İKTİDAR, PARADAN PARA KAZANAN BİR AVUÇ MUTLU AZINLIĞIN İKTİDARIDIR"

Ayrıca bankacılık sektörü Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde; son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve kârlı olmamıştır. Anlaşılan "Faiz lobisi" görevini tam olarak hakkıyla yerine getirmiş! Bankacılık sektörünün altı aylık dönemdeki net kârı 219 milyar liraya ulaştı. Sadece altı aylık kârdan bahsediyoruz. Bir önceki yıla göre ise yaklaşık 5,5 katlık bir artış söz konusudur. Sürekli faiz lobisini eleştirenler, bankalar 'tarihi kâr rekoru' kırarken hiç konuşmuyorlar. Neden? Çünkü, banka kârlarını bu düzeylere taşıyan politikaları bile isteye uygulamaya koyan bu iktidarın kendisidir. İşte bu iktidarın özeti budur: Bu iktidar, milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin değil; paradan para kazanan bir avuç mutlu azınlığın iktidarıdır."

YORUMLAR (1)
500
Temel Karamollaoğlu: 'Talimat Vererek Ekonomiyi Dizayn Etmek, Düze Çıkarmak Mümkün Değildir' Temel Karamollaoğlu: 'Talimat Vererek Ekonomiyi Dizayn Etmek, Düze Çıkarmak Mümkün Değildir' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri'yi kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement