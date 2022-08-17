Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında hükümetin Tarım Kredi marketlerindeki ürünlerde yaptığı indirimi yetersiz bulduğubu belirterek tepki gösterdi.

"ERDOĞAN EN SEVDİĞİ ŞEYİ YAPIYOR KRİZE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ekonomik kriz" üzerinden sert sözlerle yüklendi. İşte Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Her yolu denemesine rağmen hayat pahalılığını bir türlü dizginlemeyi başaramayan Sayın Erdoğan, en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. 'Talimat vererek' ekonomiyi dizayn edeceğini, düze çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil! Ülke genelinde sadece 1400'e yakın şubesi olan bir kurumda yapılacak birkaç liralık indirimlerle hayat pahalılığını çözmeye çalışmak mümkün değildir. 'Kooperatifler kâr amaçlı değildir. Fiyatları düşürün' diyen Cumhurbaşkanı, bu zarardan doğan bedeli yine vatandaşın ödeyeceğini bilmiyorsa; vay halimize!

"MARKET FİYATLARI TALİMATLA DEĞİL AKILCI POLİTİKALARLA DÜŞER"

Kusura bakmayın ama siz bu kafayla her şeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız! Nitekim TBMM'yi by-pass ederek demokrasiyi ucuzlattınız! Haksız ve hukuksuz kararnamelerle adaleti ucuzlattınız! Yanlış politikalarla bu ülkenin milli varlıklarını, stratejik kuruluşlarını, parasının değerini ucuzlattınız! Ama en önemlisi maalesef, ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız! Fakat marketteki fiyatları ucuzlatamıyorsunuz; çünkü zihniyetiniz yanlış! Market fiyatları talimatla değil stratejik ve akılcı politikalarla düşer.

"BU İKTİDAR, PARADAN PARA KAZANAN BİR AVUÇ MUTLU AZINLIĞIN İKTİDARIDIR"

Ayrıca bankacılık sektörü Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde; son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve kârlı olmamıştır. Anlaşılan "Faiz lobisi" görevini tam olarak hakkıyla yerine getirmiş! Bankacılık sektörünün altı aylık dönemdeki net kârı 219 milyar liraya ulaştı. Sadece altı aylık kârdan bahsediyoruz. Bir önceki yıla göre ise yaklaşık 5,5 katlık bir artış söz konusudur. Sürekli faiz lobisini eleştirenler, bankalar 'tarihi kâr rekoru' kırarken hiç konuşmuyorlar. Neden? Çünkü, banka kârlarını bu düzeylere taşıyan politikaları bile isteye uygulamaya koyan bu iktidarın kendisidir. İşte bu iktidarın özeti budur: Bu iktidar, milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin değil; paradan para kazanan bir avuç mutlu azınlığın iktidarıdır."