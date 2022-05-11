Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz

11.05.2022 10:19
Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz

İktidarın konut kredisi paketini eleştiren Temel Karamollaoğlu "Paket AK Parti iktidarının kaymağını yiyen dar bir gruba yönelik çıkartılmış bir düzenlemedir" dedi. Karamollaoğlu, paketin iktidarın bir oyunu olduğunu söyledi.

Hükümetin konut kredisi paketinin dar ve orta gelirlilere uygun olmadığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Fiyatlardaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatlar hızlı şekilde yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından açıkladığı konut kredisi paketiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Düzenlemenin düşük ve orta gelirlere uygun olmadığının altını çizen Karamollaoğlu, "Hükümetin açıkladığı paket; orta sınıfın ve düşük gelir gruplarının konut sahibi olması için değil, büyük konut üreticilerinin ellerinde kalan konut stokunu bitirmek için yapılmış ve yine AK Parti iktidarının kaymağını yiyen dar bir gruba yönelik çıkartılmış bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

"ORTA SINIFIN KONUT SAHİBİ OLMASINI DAHA DA İMKANSIZLAŞTIRDI"

Paketin konut fiyatlarının daha da arttıracağını vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu düzenleme küçük bir azınlığın faydasına planlanırken; orta sınıfın konut sahibi olmasını ise daha da imkansızlaştıracaktır. Konut fiyatlarındaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olunmuştur" dedi.

Karamollaoğlu, şunları yazdı:

"Eğer konutla ilgili makul ve insanımızı önceleyen bir düzenleme yapılacaksa; bütün maliyetleri standardize edecek, arsa maliyetinden üretim ve yapı maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok hususu regüle eden bir perspektif ile konuyu masaya yatırmak zorunluluğu söz konusudur.

Ancak söz konusu paket; sadece ama sadece Ak Parti'nin 'yeni ve yeniden' bir oyunudur. Bu oyun ve hokkabazlık eninde sonunda iktidarın ayaklarına dolanacak; fakat ne yazık ki topluma da maliyeti çok büyük olacaktır. İktidarın yanlış politikalarının sebep olduğu maliyeti daha fazla üstlenmek zorunda değiliz. Rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini önceleyen bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!"

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz - Son Dakika


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