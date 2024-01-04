Karamollaoğlu, Yargıtay\'ın Anayasa Mahkemesi kararını eleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını yok saymasına ilişkin tepki göstererek "Ölçü, birilerinin keyfi tutumları değil; adaletin kendisidir. Bugün kendilerini ölçü olarak görenler, er veya geç bozdukları kantarla tartılacaklardır" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını yok saymasına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Siyasi olarak düşüncelerin farklı olmasına rağmen Yargıtay'ın Can Atalay'a karşı verdiği kararı tasvip etmiyoruz. Ülkemizin temel direği olan anayasal düzeni ilga etmeye yönelik bir darbe. Hukuk kişilere göre şekillenemez ve herkese karşı eşit olmalıdır. Adalet, toplumların ve devletlerin temelidir. Hukuku siyasete alet eden siyasiler ve onların kullanışlı aparatı haline gelen hukuk insanları, toplumların ve devletlerin temeli olan adaleti kökünden sarsarak ülkenin bekasını tehlikeye atmaktadır. Ölçü, birilerinin keyfi tutumları değil; adaletin kendisidir. Bugün kendilerini ölçü olarak görenler, er veya geç bozdukları kantarla tartılacaklardır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kararına yapılan müdahalenin demokratik hukuk düzenine zarar verdiğini ve bu tür müdahalelerin toplumda güvensizlik yarattığını ifade ederek siyasi aktörleri, hukuku siyasete alet etmemeye ve demokratik kurumları saygıyla ele almaya davet etti.