Karanfillerle kutlandı - Son Dakika
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Karanfillerle kutlandı

08.03.2022 17:24
Karanfillerle kutlandı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında, Dünya Kadınlar Günü'nde ilçe merkezi başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında, Gediz Organize Sanayi Bölgesi ve Gediz Devlet Hastanesi, ASM'ler ve tüm işyerlerinde çalışan kadınların günü karanfillerle kutladı.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında, Dünya Kadınlar Günü'nde ilçe merkezi başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında, Gediz Organize Sanayi Bölgesi ve Gediz Devlet Hastanesi, ASM'ler ve tüm işyerlerinde çalışan kadınların günü karanfillerle kutladı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Ülkemiz, kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır" dedi.

Başkan Akçadurak, "Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız. Kadınlarımızın her koşulda baş tacı edilmeleri ve hak ettikleri saygıyı görmeleri esastır. Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, evladımız olabilecek tüm kadınların uğradığı şiddetin son bulması için çıkarılan kanunlar ve sağlanmaya çalışılan koruma şartlarının ötesinde, toplum olarak çok daha büyük duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Kadına şiddeti durdurmak ve önlemek herkesin görevidir. Kadına karşı, öfke ve nefrete, kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız" ifadelerini kullandı.

Akçadurak, "Kadınlarımıza sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amacımız ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan başta şehit ve gazi anne ve eşleri olmak üzere kültür ve tarihimizde daima müstesna bir yere sahip olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu yıl kadınlarımızdan gelen yoğun istek üzerine "Dünya Kadınlar Günü'nde İkbal Gürpınar hanımefendinin katılımıyla Belediye Kültür Merkezi'mizde saat 20: 30'da Söyleşi programı gerçekleştiriyoruz, tüm kadınlarımız davet ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Karanfillerle kutlandı
Karanfillerle kutlandı
Karanfillerle kutlandı
Karanfillerle kutlandı

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Dünya Kadınlar Günü, Gediz Belediyesi, Kütahya, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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