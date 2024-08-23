Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hemşehrileriyle Buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hemşehrileriyle Buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Karatay Söz Meclisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen ve sorunların çözümü için gerekli talimatları veren Başkan Kılca, 'Hemşehrilerimizin de katkısı ve dualarıyla Karatay'ımızı daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz' dedi.

23.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Karatay Söz Meclisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrilerinin taleplerini dinleyen ve sorunların çözümü için gerekli talimatları veren Başkan Kılca, "Hemşehrilerimizin de katkısı ve dualarıyla Karatay'ımızı daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hemşehrilerini dinlemek, taleplerini almak ve varsa sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla sürdürdüğü 'Karatay Söz Meclisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Hasan Kılca, çözüm için belediye başkan yardımcıları ile birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

"Karatay'ımızı daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz"

Karatay Belediyesi olarak "Gönül Belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Hasan Kılca, her bakımdan daha yaşanabilir bir Karatay için ortaya konan fikir ve görüşlerin de hizmetlerine yol gösterici olduğunu aktardı. Her zaman vatandaşla iç içe olmaya özen gösterdiklerini belirten Kılca; "Hemşehrilerimizin ve ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimden sağlığa, altyapıdan kültürel hayata kadar geniş bir yelpazede hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırırken istişare kültürü ve çözüm odaklı bir anlayış ile hareket ediyoruz. Bu kapsamda büyük önem verdiğimiz 'Karatay Söz Meclisleri' de hem bizler hem de hemşehrilerimiz için güzel bir ortam sağlıyor. Karatay'da gönül bağlarımızın daha da güçlenmesine vesile olan bu buluşmalarda vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz, istişarelerde bulunup çözümler üretiyoruz. Konu hemen çözülemeyecek ise ilgili birimlerimize havale ederek konunun çözümü için gayret gösteriyoruz. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla birlikte karar vermeye ve hizmetlerimizi vatandaşımızın görüşlerini dikkate alarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Karatay'ımızı daha güzel bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Amacımız, ortak akılla Karatay'ımızın yaşam kalitesini artırmak. Bu vesileyle, daha yaşanabilir bir Karatay için bizlere sohbetleri, önerileri ve güzel temennileriyle yanımızda olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karataylı vatandaşlar da 'Karatay Söz Meclisi'ne katılıp talep ve sorunlarını iletebilmeleri dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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