Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Nakipoğlu, İşgalaman, Sedirler, Fevzi Çakmak, Yediler ve Keçeciler mahallelerini ziyaret etti. Hasan Kılca; istişareye dayalı yönetim tarzıyla Karatay'a hizmet ettiklerini dile getirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Karatay Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği mahalle ziyaretleri kapsamında Hasan Kılca, Nakipoğlu, İşgalaman, Sedirler, Fevzi Çakmak, Yediler ve Keçeciler mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hasan Kılca, başkan yardımcıları ile birlikte önce muhtarları ziyaret ederek hem belediyenin bölgede yürüttüğü çalışmaları inceledi hem de vatandaşın talep ve önerilerini dinleyip istişare etme fırsatı buldu.

"Muhtarlarımız mahallelerimizin nabzını tutuyor"

Başkan Hasan Kılca'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, belediyenin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Muhtarlar, bu tür ziyaretlerin mahallelerin sorunlarının çözümüne büyük katkı sağladığını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, mahalle ziyaretleri çerçevesinde muhtarlar ve hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek söz konusu ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bütün mahallelerde belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Hasan Kılca, "Mahallelerimizi sık sık ziyaret ederek gerek muhtarlarımız gerekse hemşehrilerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Bugün de Nakipoğlu, İşgalaman, Sedirler, Fevzi Çakmak, Yediler ve Keçeciler mahalle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek mevcut çalışmalarımızla ve planlamalarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan önemli kişiler. Onların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek geleceğe doğru güzel ve sağlam adımlar atıyoruz. Ziyaretlerimizde bizlere gönül dünyalarını açan, samimi sohbetleriyle hizmet aşkımızı arttıran hemşehrilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Bizler gönüllerimizdeki güzellikleri, iyilikleri bu aziz beldenin taşında toprağında, her köşesinde yaşatmakla yükümlüyüz. Karatay'ımızın inşasını güçlü, planlı, gerçekçi ve gerekçeli yatırımlarla hep birlikte sürdüreceğiz. Bundan sonra da her yeni güne büyük bir umut, heyecan ve hizmet sevdasıyla başlayacağız" dedi. - KONYA