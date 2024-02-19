Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak mahallelere ziyaretler gerçekleştirdi

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimleri saha çalışmaları kapsamında merkeze uzak 6 mahalleyi ziyaret etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca'ya AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Hasan Kılca, program kapsamında merkeze uzak Beşağıl, Ağsaklı, Yağlıbayat, Karadona, Akbaş ve Ortakonak mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kılca ve ilçe teşkilat mensupları; mahallelerde buluştukları vatandaşlara Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerini anlattı, vatandaştan gelen istek ve önerileri dinledi. Yeni dönemde mahallelere kazandırılacak yatırım ile hizmetler hakkında muhtarlar ve vatandaşlara bilgi de veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Seçimleri için destek istedi.

"5 yıl boyunca ilçemizin tamamında önemli hizmetler yaptık"

Görev süresi boyunca her daim vatandaşların içinde olduklarını, mahalleleri sık sık ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, bu birlikteliğe çok önem verdiğinin altını çizdi. Hasan Kılca, "5 yıl çok çabuk geçti ve artık yeni bir döneme giriyoruz. Bu süre içerisinde muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla birlikte gayret göstererek merkezde ve merkeze uzak bütün mahallelerimize birbirinden güzel hizmetlere, eserlere imza attık. Özellikle merkeze uzak birçok mahallemizi parke yollarla, sıcak asfalt ve sathi kaplamayla buluşturduk. Mahalleler arası bağlantı yolları yaptık, yayla yollarını yaptık. Yine mahallelerimize içerisinde fırın, market ve mahalle konağının olduğu sosyal tesisler yaptık. Bazı mahallelerimize sağlık tesisi kazandırdık. Bazı mahallelerimize okul yaptık. Obruk'ta bulunan Obruk Hanı'nın restorasyonunu tamamladık ve han ile hanın yanında bulunan Kızören Obruğu'nun çevre düzenlemesini yapıyoruz. Yine Yağlıbayat'taki Savatra Antik Kenti'nde kazılara destek olduk. Hayıroğlu'ndaki Boncuklu Höyük'te de kazı çalışmaları tamamlandı. Buraların turizme kazandırılması için yoğun bir çaba içindeyiz. Karatay, tarım ve hayvancılığın yapıldığı önemli bir merkez. Buradaki su ihtiyacının karşılanabilmesi için de ciddi bir çaba içindeyiz. Karataylı hemşehrilerimiz de bugüne kadar bizlere ciddi destekler verdi. Bizler de bu desteğin verdiği sorumlulukla çok çalışıyoruz. İlçemizdeki tüm mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini isteklerini yerinde tespit ederek yerine getirmenin gayretindeyiz. 31 Mart'ta önemli bir seçimimiz var. Hemşehrilerimizden güçlü bir destek ve dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA