Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı

12.05.2022 14:55
Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine üç mahalleye de emekli konağı açtı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi; Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahalle sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine üç mahalleye de emekli konağı açtı. Söz konusu yeni projelerle ilçedeki emekli konağı sayısını yükselttiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Karatay Belediyesi, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor. Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Karatay Emekli Konakları da, ilçenin dört bir yanında binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Emekli konakları, bir yandan vatandaşların dinlenmesine imkan sunarken; Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen birçok kültürel gezi ve etkinlikler sayesinde de emeklilerin sosyalleşmelerine önemli katkı sağlanıyor. Karatay Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında vatandaşların rahatı, huzuru ve sosyalleşmesine destek olduklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bu çerçevede ilçeye 3 yeni emekli konağı daha kazandırdıklarını söyledi.

"Konaklar vatandaşlarımızın yaşamına önemli katkılar sunuyor"

Karatay Belediyesi Emekli Konaklarında emeklilerin rahat ve huzurlu bir ortamda dostlarıyla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, "Binlerce emeklimiz bu hizmetimizden yararlanıyor. Hizmet güzel olunca diğer mahallelerimizden de bu yönde talepler geliyor. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahallelerimize de 3 yeni emekli konağı kazandırdık. Böylelikle ilçemizdeki emekli konağı sayımız yükseldi. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz bizim için çok kıymetli. Emekli konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitime dönük birçok etkinlik yapıyoruz. Emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Yani hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretiyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel projelerle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız 3 yeni emekli konağımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı
Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı
Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı
YORUMLAR
500
Başçavuş Çiftçi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı Başçavuş Çiftçi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Dinin siyasileşmesi ve siyasetin dinselleşmesi büyük bir hata
14:46 Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek
14:36 Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık
14:33 Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş için Alişan ve eşi Merve Tektaş'tan duygusal paylaşım
14:30 Bir annenin adliye önündeki isyanı: Kızımın katili nerede?
14:28 Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
14:25 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 15:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesi'nden 3 yeni emekli konağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement