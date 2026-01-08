Karatay\'ın tam buğday ekmeği çalışmaları Çorum\'da tanıtıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası çerçevesinde Karatay'da yürütülen çalışmaları Çorum'da düzenlenen toplantıda anlatarak, sağlıklı beslenmeye yönelik örnek uygulamaları paylaştı. Hasan Kılca, tam buğday ekmeği çalışmalarıyla israfı azaltıp bereketi büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çorum'da gerçekleştirilen programlar kapsamında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde Başkan Kılca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyasına ilişkin düzenlenen toplantıya da katıldı. Toplantıda sunum yapan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin kampanyaya ilk günden itibaren aktif şekilde dahil olduğunu belirterek, uygun fiyatlı ve erişilebilir politikalar sayesinde vatandaşların tam buğday ekmeğine yöneliminin 12 kat arttığını söyledi. Karatay Belediyesi olarak tam buğday ekmeği fiyatlarında indirime gittiklerini, gıda mühendisleri eşliğinde sahada bilgilendirme çalışmaları ve anketler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılca, bu çalışmalar sayesinde tam buğday ekmeğinin vatandaşların günlük beslenme alışkanlıkları arasına girdiğini vurguladı. Kılca, "Bu kıymetli çalışma, Konya'nın pilot il seçilmesiyle başlayan süreçte Karatay Belediyesi Halk Ekmek'in üretim ve saha tecrübesiyle ete-kemiğe büründü. Kampanyanın kamuoyuna duyurulduğu lansmana da ev sahipliği yaparak uygulamanın ilk güçlü adımlarını Karatay'da attık" diye konuştu.

"Sağlıklı gıdaya erişimi bütüncül ele alıyoruz"

Sağlıklı gıdaya erişimi bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin bu süreci "üçlü sacayağı" modeliyle yürüttüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Biz belediye olarak sağlıklı gıdaya ulaşmayı üçlü bir sacayağı üzerinde değerlendiriyoruz. Birincisi, tam buğday ekmeği kampanyasına çok ciddi destek veriyoruz. İkinci olarak 6 yıldır glütensiz ekmek üretimi yapıyoruz. Aylık yaklaşık 300 bin adet üretim gerçekleştiriyor, Konya'ya yakın 20 şehre glütensiz ekmek gönderiyoruz. Üçüncü projemiz ise ata tohumu üretimi. Bu projeyle Konya'daki tüm hanelere ata tohumlarını ulaştırıyoruz."

"Tam buğday ekmeğinin tamamını ekşi maya ile üreteceğiz"

Konya'nın tarım tarihi açısından taşıdığı öneme de dikkat çeken Başkan Kılca, "Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük'te yapılan kazılarda, tarımın ve tahıl üretiminin bu topraklardan Avrupa'ya yayıldığına dair çok önemli bulgular bulunuyor. Bu mirası yaşatmak adına ekşi maya sistemini kuruyoruz. İnşallah bundan sonra tam buğday ekmeğinin tamamını ekşi mayayla üreteceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı belirli bir aşamaya getirdik" dedi. Karatay Belediyesi'nin sağlıklı ve alternatif ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Kılca, karabuğday ekmeği üretimine başladıklarını, bunun yanı sıra glütensiz çeşitli ürünlerin de üretildiğini ifade etti. Başkan Hasan Kılca, tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen sürecin Çorum'da da başarılı sonuçlar vereceğine inandığını belirterek, kampanyanın hayırlı olmasını temenni etti. Konya'nın ardından Çorum'un bu kampanyada pilot il olarak belirlenmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, Çorum'un üretim kültürü güçlü, dayanışma geleneği köklü bir şehir olduğuna dikkat çekti. Çorum'da atılacak adımların, ilerleyen süreçte Türkiye'nin dört bir yanında daha sağlıklı sofraların kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Kılca ayrıca, toplantıya davetleri dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Emin Demirkol'a, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber'e ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. - KONYA