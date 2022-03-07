Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu

07.03.2022 12:22
Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu Belediyesi arasında hazırlanan "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tatlısu Belediyesi arasında hazırlanan "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu'nun da katıldığı törende imzalanan protokolle iki belediye; bilgi ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra fiziki belediyecilik, sosyal, kültürel ve daha birçok konuyu kapsayan projeler hayata geçirecek.

"Bu protokol kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karatay Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün öneminden söz etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "1571'de Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi ve 1974'ten sonra da Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden pek çok insanımız Kıbrıs'a yerleşmiş. Dolayısıyla aramızda derin bir akrabalık bir kardeşlik bağı var. Karatay Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan bu protokol de her iki ülke ile milletler arasındaki bu bağları daha da güçlendirecek. Ben bu işbirliği dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan'ı tebrik ediyorum" dedi.

"Kıbrıslı kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Konya'nın ve Karatay'ın selamını iletti. Başkan Hasan Kılca, "Öncelikle bu güzel ev sahipliğinizden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere tüm Kıbrıs halkına teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri Konyamız'dan Karatayımız'dan Kıbrıslı kardeşlerimize selam getirdim. Bizler Türkiye olarak Türk milleti olarak yavru vatanımız Kıbrıs ile et ve tırnak gibiyiz. Konya ve Karatay olarak Kıbrıs için neler yapabiliriz dedik ve bu çerçevede hazırladığımız protokolü imzalıyoruz. Karatay ve Tatlısu Belediyeleri; karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımından fiziki belediyeciliğe; kültürel ve sosyal çalışmalara kadar pek çok alanda işbirliği yapacak. Biz Konya ve Karatay olarak burayla kardeşliğimizi pekiştirmeye geldik. Tatlısu'nun çok daha güzelleşmesi ve ilerlemesi için bizler de gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"Bu işbirliği bizim için oldukça değerli"

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise, "Çok anlamlı ve önemli bir gün için bir aradayız. Türkiye'nin güzide şehri, Selçuklu payitahtı Konyamızın güzel ilçesi Karatay ile kardeşlik protokolü imzalıyoruz. Protokolün hazırlanış ve bugüne gelinmesindeki büyük katkıları için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya, aramızdaki bu bağlantıyı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu'ya teşekkür ediyorum. Protokolün iki şehir arasındaki kardeşliğinin daha da artmasına, bilgi paylaşımına vesile olmasına ve şehirlerimizin çok daha ilerlemesine katkı sunacağına inanıyorum. Bizler için oldukça kıymetli olan bu protokolümüzün hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi ile KKTC'nin Tatlısu Belediyesini kardeş şehir ilan eden protokol imzalandı. Protokol imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu da katıldı - KONYA

Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement