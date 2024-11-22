Karatepe: Ülkemizde Huzur ve Özgürlük İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Karatepe: Ülkemizde Huzur ve Özgürlük İçin Çalışıyoruz

Karatepe: Ülkemizde Huzur ve Özgürlük İçin Çalışıyoruz

CHP'li Yalçın Karatepe, deprem bölgesindeki sorunları çözmek için 3 yıl mücbir sebep uzatılmalı dedi.

22.11.2024 13:48
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Biz bu ülkede elini taşın altına koyan, alın teri döken, üreten, katkı sağlayan, yaşayan her bireyin huzur içerisinde, özgür bir ülkede yaşaması için gereken ne varsa onu yapmak için yola çıktık." dedi.

Karatepe, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP ekonomi heyeti olarak yurdu dolaştıklarını, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından Malatya'ya geldiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra aradan geçen sürede bölgede halen sorunların sürdüğünü gördüklerini anlatan Karatepe, bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Karatepe, deprem bölgesi için uygulanan mücbir sebep halinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, "Biz bunun ikişer, üçer aylık değil, 3 yıl süreyle uzatılmasını istiyoruz. Böylelikle esnafımız iş yapar, önünü görebilir." diye konuştu.

Hiçbir emeklinin geleceğinden endişe etmesini istemediklerini vurgulayan Karatepe, şunları kaydetti:

"Hiçbir genç kardeşimizin 'Ben nerede iş bulacağım? Benim geleceğim ne olacak? Mutlu bir ülkede yaşıyor muyum?' endişesine kapılmasını istemiyoruz. Biz hiçbir ev kadınımızın akşam çocuklarının tabaklarına yemek koyup koyamayacağı endişesini yaşamasını istemiyoruz. Hiçbir esnafımızın gün sonunda 'Siftah yapmadan mı kapatırım?' endişesini yaşamasını istemiyoruz. Biz ihracat yapan iş insanımızın 'Kurlar değişirse ben bu ihracatımdan zarar eder miyim, bağlantılarımı sürdürebilir miyim?' endişesini de taşımasın istiyoruz. Biz sabah hastaneye gidip, hastalara hizmet veren doktorun 'Ne tür şiddetle karşı karşıya kalacağım?' endişesini de yaşamasını istemiyoruz. Biz bu ülkede elini taşın altına koyan, alın teri döken, üreten, katkı sağlayan, yaşayan her bireyin huzur içerisinde, özgür bir ülkede yaşaması için gereken ne varsa onu yapmak için yola çıktık."

Karatepe, ilk seçimde partisinin iktidara geleceğini savunarak, göreve geldiklerinde de ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları çözeceklerini sözlerini ekledi.

Kaynak: AA

Yalçın Karatepe, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatepe: Ülkemizde Huzur ve Özgürlük İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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