Kars'ta İş İnsanı Buluşması

İŞ İNSANLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde iş insanlarıyla istişare toplantısına katıldı. Bakanlık olarak sık sık, il ve ilçe ziyaretlerinde çalışma hayatının paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Bakan Işıkhan, "İşçilerimizle, işverenlerimizle, esnafımızla, ticaret erbabımızla buluşarak, hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınma sürecine katkıda bulunacak istişarelerde bulunuyoruz. Özellikle şehirlerimizin çalışma hayatını geliştirecek yeni projeleri hayata geçirirken, mutlaka sahadan gelen ihtiyaç, talep ve önerileri alabileceğimiz istişare ortamlarının oluşması için gayret sarf ediyoruz. Bugün medeniyetlerin buluşma noktası, tarım ve turizmin kalbi, ticaret yollarının kavşak noktası serhat şehrimiz Kars'ın, hem geleceğe dair hedeflerini konuşmak hem de mevcut durumunun değerlendirmesini yapmak üzere bir aradayız. Geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel değerleriyle, coğrafi işaretli markalaşmış ürünleriyle Kars, bugün sadece ülkemizde değil, dünyada da adından söz ettirmektedir. Peyniri, balı ve kazlarıyla tarım ve hayvancılıktaki, tabiatıyla ve tarihi mekanlarıyla turizmdeki özel yeri hem ülkemiz ve hem de şehrimiz için büyük bir zenginliktir. Bu öneme binaen bizler de Kars'ın çalışma hayatına, iş ve üretim gücüne en büyük desteği veriyor, hem çalışan hem de işveren için teşviklerimizi ve kolaylaştırıcı uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

'İŞSİZLİK ORANI ÜLKE ORTALAMASININ ALTINDA'

Kars'ın sahip olduğu üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve girişimcilik potansiyelini daha da ileri taşımak için Bakanlık olarak her alanda destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bugün Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA2 Bölgesinde; istihdam oranı yüzde 49,9 seviyesine ulaşmış durumdadır. İşsizlik oranı ise yüzde 6,4 ile ülkemiz ortalamasının altındadır. Bölge ekonomisinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri birbirini tamamlayan güçlü bir yapı oluşturmaktadır. İŞKUR aracılığıyla vatandaşlarımızın iş bulmasına, işverenlerimizin ise ihtiyaç duyduğu iş gücüne ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Kars'ta 2002 yılından bugüne kadar 26 binden fazla vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. Sadece bu yılın ilk 5 ayında işverenlerimiz tarafından 543 açık iş talebi İŞKUR'a iletilmiştir. Nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programları kapsamında ise bugüne kadar 14 binden fazla vatandaşımız; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitimlerinden faydalandı. Özellikle gençlerimizin iş tecrübesi kazanmasına yönelik programlarımızı büyük önem vererek sürdürüyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlamaları amacıyla, kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimize hibe desteği veriyoruz. Bunun yanında işsizlik ödeneğinden kısa çalışma ödeneğine, ücret desteğinden çeşitli sosyal koruma mekanizmalarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. Zor zamanlarda çalışanımızı ve işverenimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Kars'ta faaliyet gösteren işyerlerimizin büyümesini ve yeni yatırımların hayata geçirilmesini desteklemek amacıyla; SGK aracılığıyla teşvik mekanizmalarımızı da etkin şekilde kullanıyoruz. Bugüne kadar teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı 12 bini aşmış, sağlanan destek tutarı ise 1,4 milyar lirayı geçmiştir. Bu desteklerin üretime, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağladığına inanıyoruz."

'MALİ YÜKLERİ HAFİFLETECEK ADIM'

Üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı, sosyal kalkınmanın ve toplumsal refahın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, işveren ve işletmelerin üzerindeki mali yükleri hafifletecek önemli bir adımı daha dün itibarıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesine yönelik önemli kolaylıklar sağladıklarını anlatan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşverenlerimizin taleplerini dikkate alarak, daha önce 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık. Yine daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limitini 10 milyon liraya çıkardık. Halihazırda tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenlerimize de yeni imkanlar getiriyoruz. Mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılabilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda uygulanan yıllık tecil faiz oranını yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüyoruz. Böylece işletmelerimizin finansman maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Bunun yanında, mevcut tecilli borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin de önünü açıyoruz. Böylece daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenlerimiz de bu avantajlardan yararlanabilecek. SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını istirham ediyorum. Bu düzenlemeleri; işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere çıkardık. Hayırlı olsun."