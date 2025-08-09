Karşıyaka Belediyesi\'nde Mali Kriz ve Yönetim Sorunları

Karşıyaka Belediyesi'nde mali sıkıntılar nedeniyle işçi maaşlarının ödenmemesi ve memur sosyal denge tazminatlarındaki aksama ile ilgili yaşanan durumu yönetim sorununa bağlayan AK Partili Meclis Üyesi Hasan Ünal, mevcut yönetimi eleştirdi.

Karşıyaka Belediyesi'nde mali sorunlar gündeme geldi. Belediyenin işçilere maaş ödemekte zorlandığı, önümüzdeki aylarda ise memurların sosyal denge tazminatlarının ödenemeyeceği belirtildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, yaşanan durumu yönetim sorununa bağladı. Ünal, "Bu bir ekonomik kriz değil, belediyecilikte yaşanan yönetimle ilgili sıkıntıların sonucudur" dedi.

"Bu kepazeliği kimse örtemez"

AK Partili Ünal, "Karşıyaka Belediyesi'nin 3,5 milyar TL'yi bulan SGK ve vergi borcu var. Bu borç ne bir günde oluştu ne de hükümet yüzünden ortaya çıktı. Bu tabloyu CHP'li yönetim yıllardır göz göre göre büyüttü. Şimdi de çıkıp 'hükümet destek vermiyor' demek, siyasi gafilliktir. Ortada destek bekleyen bir yönetim değil, iflas etmiş bir zihniyet vardır." CHP kanadından gelen "hükümet katkı sunmuyor" açıklamalarının gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını ifade eden Ünal, "Bu millet artık bu mazeret siyasetini yemiyor. Hükümete saldırarak kendi başarısızlıklarını perdelemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu kepazeliği kimse örtemez" dedi.

Ünal son olarak Karşıyaka halkına çağrıda bulunarak "İşçisine maaş ödeyemeyen, memuruna tazminat veremeyen, kültür merkezlerini SGK'ya borç karşılığı devreden bir belediyeden bahsediyoruz. Bunlar halka hizmet edemediği gibi artık çalışanına dahi sahip çıkamıyor. Belediyeyi yönetemeyenler, Karşıyaka'yı da tüketiyor. Bu kötü yönetim, Karşıyaka'nın olamaz. İsrafla, adam kayırmayla, popülizmle belediye yönetilmez. Belediyeyi şirket gibi değil, arka bahçeleri gibi yönetmeye kalkarsanız işte böyle duvara toslarsınız. Bugün yaşananlar, CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin çöküş belgesidir" dedi. - İZMİR