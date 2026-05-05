Karşıyaka'da memurlardan meclis girişi Başkan Ünsal'a alkışlı protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'da memurlardan meclis girişi Başkan Ünsal'a alkışlı protesto

Karşıyaka\'da memurlardan meclis girişi Başkan Ünsal\'a alkışlı protesto
05.05.2026 13:31  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle eylem yapan memurlar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı salona girişi sırasında alkışlarla protesto etti.

Karşıyaka Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle eylem yapan memurlar, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı salona girişi sırasında alkışlarla protesto etti. Zabıta eşliğinde salona giren Ünsal'a tepki gösteren memurlar, "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" mesajı verdi.

Karşıyaka Belediyesi'nde memurların sosyal denge tazminatlarında yaşanan kesintiler ve toplu iş sözleşmesi sürecindeki anlaşmazlıklar meclis salonuna taşındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal yönetiminde gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan meclis toplantısı öncesinde belediye binasında hareketli dakikalar yaşandı.

Başkan Ünsal'a alkışlı tepki

Haftalardır hak arayışlarını sürdüren Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, meclis salonu önünde koridor oluşturdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın meclis toplantısına katılmak üzere salona yöneldiği sırada, memurlar hep bir ağızdan alkışlı protesto başlattı. Başkan Ünsal, yoğun protestolar ve alkışlar eşliğinde, zabıta ekiplerinin koridorunda meclis salonuna giriş yapabildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karşıyaka'da memurlardan meclis girişi Başkan Ünsal'a alkışlı protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı
Beşiktaş’a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Bülent Arınç’tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a ziyaret Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
14:06
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
14:01
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 15:24:33. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da memurlardan meclis girişi Başkan Ünsal'a alkışlı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.