Kars\'ta 15 Temmuz\'un 10. Yılında Yoğun Katılımlı Anma

Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduran Karslılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma etkinlikleri araç kortejiyle başladı. Kars Bedesteni önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirerek Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, meydan kırmızı-beyaz renklere büründü. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger yaptı.

Programda konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 15 Temmuz gecesinde Kars'ın gösterdiği direnişi anlattı. Çalkın, "Kars bir kez daha tarih yazdı. O gece bu şehir, nüfusuna oranla en fazla tankın çıkarıldığı şehirlerden biri oldu. On altı tank, onlarca zırhlı araç, yüzlerce silahlı darbeci, belediyenin anons sistemi ele geçirilmiş ve şehrin önemli noktaları kuşatılmıştı. Ama onlar Kars'ı tanımıyordu. Onlar Harakani'nin torunlarını tanımıyordu. Onlar bu şehrin istiklal karakterini bilmiyordu. Darbe haberini alır almaz teşkilatımızla birlikte parti binamızı açtık. İlçe başkanlarımızı aradık. Tek bir cümle söyledik: 'Allah'ın izniyle bu işin altından kalkacağız.' Emniyet Müdürlüğümüzün önüne gittik. Orada milletimizin iradesini savunduk. Devletimizin yanında dimdik durduk" dedi.

Çalkın, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu kararlılığın Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesi olduğunu vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirterek, örgütün adının gelecek nesiller tarafından da bilinmesinin önemine dikkat çekti. Vali Polat, "On yıl önce bu gece, bu toprakların bin yıllık kardeşliğine, devletimizin bekasına, milletimizin iradesine ve geleceğimize kasteden Fetullahçı terör örgütünün, hain bir ihanet şebekesinin bunu özellikle belirtiyorum. Bu ismi özellikle belirtmemiz gerekir ki, evlatlarımız bu ismi öğrensin. Bu isim ile milleti istismar eden, dini istismar eden, terör örgütü demek lazım, Fetullahçı terör örgütü, milletimizin silahını yine milletimize doğrultan teröristen bahsediyoruz. Gazi Meclisimiz bombalandı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hedef alındı, emniyet teşkilatımız saldırıya uğradı, sokaklarda tanklar yürüdü, uçaklar alçaktan uçtu, kurşunlar masum insanlarımızı hedef aldı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; bu millet, tarih boyunca olduğu gibi o gece de diz çökmeyecekti. Çünkü bu millet; Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuydu, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın iman gücüydü. Sakarya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' diyerek milletine duyduğu güvendi. ve 15 Temmuz gecesi; milyonlarca insanın tek yürek, tek bilek olarak meydanlara akın ettiği büyük Türkiye'nin ta kendisiydi. 15 Temmuz 2016 gecesi, Aziz Milletimiz yalnızca bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmemiş; tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen karakterini, bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını ve demokrasiye olan inancını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajları verirken, program boyunca sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türkiye geçilmez" sloganları atıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programı, çeşitli etkinlikler ve duaların ardından sona erdi. Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde bir kez daha milli irade vurgusu yapılırken, vatandaşlar demokrasiye ve milli birlik ruhuna sahip çıkma kararlılıklarını meydanlarda gösterdi. - KARS