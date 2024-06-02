Kastamonu'da 7 köyde seçim yenilendi - Son Dakika
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Politika

Kastamonu'da 7 köyde seçim yenilendi

Kastamonu\'da 7 köyde seçim yenilendi

Kastamonu'da mevcut muhtarların hayatını kaybetmesi ya da seçim yenilenmesi için alınan kararların ardından, 7 farklı köyde yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. Yenikavak köyünde ise yeşil kart ile kullanılan bir oyun iptal edilmesi sebebiyle muhtar seçimi yeniden yapıldı.

02.06.2024 13:53
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Kastamonu'da mevcut muhtarların hayatını kaybetmesi ya da seçim yenilenmesi için alınan kararların ardından, 7 farklı köyde yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Kastamonu'da kent merkezine bağlı 3 köy, Taşköprü ilçesine bağlı 3 köy ve Cide ilçesindeki 1 köyde vatandaşlar, 2 ay sonra yeniden sandık başına gitti. Taşköprü ilçesinde de 1 köyde ihtiyar heyeti seçimi yapıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra yapılan itirazlar sonrası seçimin yenilenmesine karar verilen ya da 2 aylık sürede mevcut muhtarlarının hayatını kaybettiği köylerde yeniden oy kullanıldı. Saat 17.00'ye kadar devam edecek oy işlemi için vatandaşlar okulların yolunu tuttu.

"Huzur, neşe içerisinde seçimi yapıyoruz"

Yeşil kart ile kullanılan 1 oyun iptal edilmesi sebebiyle iki adayın oylarının eşitlendiği Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Yenikavak köyünde de vatandaşlar, yeniden muhtar seçmek için oy kullandı. 2 adayın yarıştığı 111 seçmenli köyde vatandaşlar sandık başına gitti. Muhtar adayı olan Mustafa Bağıran, "Yeniden muhtarlık seçimi yapıyoruz. Ben de aday oldum. Milletimize, köyümüze hayırlı olsun. Bir yeşil kart ile kullanılan oy iptal edildi ve seçim bu sebeple yenilendi. 111 seçmenimiz var. Huzur, neşe içerisinde seçimi yapıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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