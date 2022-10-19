Kastamonu politika: Başkan Bozkurt'tan 'Hükümet Konağı' müjdesi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, 5 Eylül 2022 tarihinde yapılan Karadeniz Ereğli Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi sürecinin tamamlandığını açıkladı. Başkan Bozkurt konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Kdz. Ereğli'de uzun zamandır yapımını beklediğimiz hükümet konağının ihalesi 5 Eylül 2022 tarihinde yapılmış ve ihale süreci tamamlanmıştır. En kısa sürede ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılacaktır. Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza daha modern bir yapıda hizmet verilmeye başlayacaktır. Ben bu vesile ile Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti Zonguldak Milletvekillerimiz Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak İl Başkanımız Muammer Avcı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK