Katar, ABD-İran Görüşmelerinde Aracı Oluyor - Son Dakika
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Katar, ABD-İran Görüşmelerinde Aracı Oluyor

30.06.2026 14:16
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Katar, ABD'nin temsilcileriyle İran ile görüşmeyecek, ancak müzakereleri destekleyecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD-İran görüşmelerine değindi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Katar'da olduğunu ancak doğrudan İranlı yetkililer ile görüşmeyeceklerini kaydeden el-Ensari, Witkoff ve Kushner'ın arabulucular ile bir araya gelerek müzakereye yönelik ilerlemeleri ele alacağını sözlerine ekledi.

Sözcü el-Ensari, İran'ın 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarının henüz Tahran'a gönderilmediğini bildirerek dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'na değinen Sözcü el-Ensari, ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarının kontrol altına alınması için gerilimi azaltmaya yönelik özel bir acil durum hattının kullanıldığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar'ın, hayati önem taşıyan bu boğazdan gemilerin güvenli geçişi konusunda Umman ile koordinasyon sağladığını ve Katar'ın boğazdan geçiş özgürlüğünü son derece önemli gördüğünü dile getirdi. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Katar, ABD-İran Görüşmelerinde Aracı Oluyor - Son Dakika

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