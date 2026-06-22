Katar Başbakanı'ndan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika
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Katar Başbakanı'ndan ABD-İran Müzakerelerine Destek

22.06.2026 17:24
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Katar Başbakanı Al Thani, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin temelini atmanın önemini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, "Teknik ekiplerin devam edebilmesi için tüm çerçeveyi oluşturduk, söz konusu meselenin hassasiyeti göz önüne alındığında sürecin kurumsal, sağlam temellere dayalı ve umarız ki onu etkileyebilecek her türlü dış faktöre karşı dayanıklı olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Al Jazeera'ye İsviçre'de röportaj verdi. Al Thani, görüşmelerin ABD ve İran arasında gelecekte yapılacak müzakerelerin temelini atmak açısından "çok önemli" olduğunu ifade etti. Katar Başbakanı, "Unutmayalım ki mutabakat zaptı, müzakerelerin gerçekleştirilmesi için doğru ortam ve doğru çerçeveyi sunmak, savaşı ve savaşın sonuçlarını sona erdirmek için imzalandı" dedi. Katar Başbakanı Al Thani, görüşmelerin aynı zamanda bölgenin güvenliği, küresel ekonomi ve bunun başarılarına etki edeceğini kaydederek, "Teknik ekiplerin devam edebilmesi için tüm çerçeveyi oluşturduk, söz konusu meselenin hassasiyeti göz önüne alındığında sürecin kurumsal, sağlam temellere dayalı ve umarız ki onu etkileyebilecek her türlü dış faktöre karşı dayanıklı olmasını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görüşülen diğer konular arasında İran'ın nükleer dosyası, Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve bölgesel güvenlik yer alıyor"

Al Thani ayrıca, İran ve ABD tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla savaşı durdurma aşamasına ulaştıklarını ifade ederek, "Pakistan'daki ortaklarımız ve bölgesel destekle müzakereler için uygun şartlar oluşturulması amacıyla büyük çaba gösterildi. Mutabakat zaptının amacı, savaşı durdurmak ve daha sonraki görüşmeler için zemin hazırlamaktır. Washington ve Tahran arasında görüşülen diğer konular arasında İran'ın nükleer dosyası, Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve bölgesel güvenlik yer alıyor" açıklamasını yaptı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Katar Başbakanı'ndan ABD-İran Müzakerelerine Destek - Son Dakika

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