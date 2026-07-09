Katar'dan ABD ve İran'a Diplomasi Çağrısı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ve İran'ın diplomasiye bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Al Thani, ABD-İran arasında gerçekleştirilen son saldırıların ele alındığı görüşmede, ABD ve İran'ın diplomasiye bağlı kalmaları çağrısında bulundu. ABD ve İran'ın geçtiğimiz haftalarda varılan anlaşmayı uygulaması gerektiğini ifade eden Katar Başbakanı Al Thani, İran'ın Katar'daki ABD noktalarına yönelik saldırılarını ise kınadı. - DOHA