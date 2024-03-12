Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine yönelik, " Gazze'de ateşkese yakın değiliz" dedi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Sözcü Ensari, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın değiliz ama umudumuzu koruyoruz" dedi. Ensari, tüm tarafların Ramazan ayı içinde anlaşmaya varmak için çalışmaya devam ettiğini, ancak anlaşma için "herhangi bir zaman çizelgesi sunamayacağını" ifade etti. "Durum oldukça karmaşık" diyen Ensari, Katar'ın Gazze'de kısa süreli bir ateşkes yerine kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığını kaydetti.
Arabulucular tarafları yumuşatmaya çalışıyor
Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtiyor. Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.
Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. - DOHA
Son Dakika › Politika › Katar: Gazze'de ateşkese yakın değiliz - Son Dakika
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
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