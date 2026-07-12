Katar'ın Eski Emiri Şeyh Hamad Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'ın Eski Emiri Şeyh Hamad Hayatını Kaybetti

12.07.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'ı 1995-2013 yılları arasında yöneten Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 yaşında vefat etti.

Katar'ı 1995-2013 yılları arasında yöneten ve ülkenin ekonomik dönüşümünün mimarı olarak görülen Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Katar, ülke tarihine damga vuran liderlerinden birini kaybetti. Ülkeyi 1995-2013 yılları arasında yöneten ve ülkenin ekonomik dönüşümünün mimarı olarak görülen Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Allah'ın hükmü ve kaderine olan sarsılmaz inancımızla, bu sabah vefat eden babamız Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ülkemiz için büyük bir kayıp olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, uzun yıllardır sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Al Thani, 1997 yılında böbrek nakli olmuş, diyaliz tedavisi gördüğü yönünde bilgiler basına yansımıştı. Eski Katar emiri, enerji zengini ülkenin kalkınmasının başlıca mimarlarından biri olarak görülüyordu. Onun yönetimi sırasında ülke, uluslararası toplumdaki konumunu güçlendiren ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda önemli ilerlemeler sağladı. - DOHA

Kaynak: İHA

Hamad Bin Khalifa Al Thani, Politika, Ekonomi, Kültür, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar'ın Eski Emiri Şeyh Hamad Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:11:02. #7.13#
SON DAKİKA: Katar'ın Eski Emiri Şeyh Hamad Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.