Katar ve Fransa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına karşı olduklarını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katar ve Fransa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına karşı olduklarını vurguladı

Katar ve Fransa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik planladığı saldırıya karşı olduklarını vurguladıkları ortak bildiri yayınladı. Liderler, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunurken, Filistin halkına destek için 200 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Ayrıca, arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşması ve ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi.

28.02.2024 22:10  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Fransa yayınladıkları ortak bildiride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik planladığı saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmesinin ardından iki ülke ortak bildiri yayınladı. Bildiride, liderler Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı ölüm ve açlığı reddettiklerini bir kez daha teyit ederek, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi de dahil tüm bölgelere insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunulan bildiride, iki ülke Filistin halkına destek için ortaklaşa 200 milyon dolarlık yardım sözü verdi.

Bildiride, liderler devam eden arabuluculuk çabalarının ateşkes ve aralarında üç Fransız vatandaşının da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması için başarıya ulaşması gerektiğini ifade etti.

Liderlerin, Gazze'ye büyük çapta insani yardımın girebilmesi ve sivillerin korunmasının sağlanabilmesi için acil ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladıkları bildiride, İsrail ve Filistin ihtilafında iki ülkenin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını amaçlayan 1967 sınırlarına dayalı bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren iki devletli çözümün tek uygulanabilir çözüm olduğu vurgulandı. - DOHA

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Fransa, Katar, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar ve Fransa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına karşı olduklarını vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 23:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Katar ve Fransa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına karşı olduklarını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement