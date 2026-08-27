Katar ve İran\'dan Gerginliği Azaltma Görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, gerginliği azaltmanın ve diyalog için uygun şartlar oluşturulmasının yollarını, Hürmüz Boğazındaki mayınları temizlemek için ortak projeyi ve boğazdan geçici bir denizcilik koridoru oluşturulmasını görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Bakan al Thani, ziyareti kapsamında İran dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler, gerilimleri azaltma ve diyaloğa elverişli bir ortam oluşturma çabaları ele alındı, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkıda bulunulması gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden geçici bir ortak denizcilik koridoru kurulması ve boğazın mayınlardan temizlenmesi için ortak bir projenin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı içeren geçici çerçeveye dair devam eden görüşmeler de ele alındı. Bakan Al Thani, komşu ülkelerin egemenliğine ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurgulayarak gerilimleri azaltmak ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek için diplomatik çabaların sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Katar'a gerginliği azaltmaya ve diyaloğu desteklemeye yönelik devam eden diplomatik çabalarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.