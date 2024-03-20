Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu millet, iftirayı siyaset bilenlere 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir" dedi.
Seçime sayılı günler kala bazı kesimlerin iftira ve çamur atma politikası içine girdiğini belirten Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlkeli ve seviyeli siyaseti bilmeyenler çamur at izi kalsın mantığı ile ancak kendilerine zarar verirler" ifadelerini kullandı.
Kavak Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kullandırdığı kredi limitlerinin düşmesinden kendisinin suçlamasını eleştiren İbrahim Sarıcaoğlu, "İftira iş bilmeyenlerin başarısızlıklarını gizlemek için seçtikleri en kolay yoldur" diye konuşti.
Bir esnaf çocuğu olarak her zaman ilçe esnafının gelişmesi ve kalkınması için yanlarında olduğunu ifade Sarıcaoğlu, "Bize bu iftirayı atanlara halkımız gereken cevabı 10 gün sonra sandıkta vuracağı tokat ile gösterecektir. Esnafın kredi limitlerinin artması veya düşmesi ile bizim ne ilgimiz olabilir? Böyle bir iddia saçmalıktan öte bir şey değil. Ama ne yazık ki iftira kendi becerisizliklerini örtmek isteyenler için her zaman en kolay yol olmuştur. Bir esnaf çocuğu olarak biz her zaman esnaflarımızın yanında olduk. Hatta kooperatifimiz daha rahat çalışsın, esnafımıza güzel hizmet etsin diye belediyemize ait binamızı verdik. Kavaklı hemşerilerimiz iftirayı siyaset sananlara gereken cevabı 10 gün sonra sandıkta verecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu: 'Bu millet, iftirayı siyaset bilenlere 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir' - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginin ardından Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Türker Öksüz'den çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, hediye takdimiyle ziyareti sonlandırdı.
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.
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