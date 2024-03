Politika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu millet, iftirayı siyaset bilenlere 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir" dedi.

Seçime sayılı günler kala bazı kesimlerin iftira ve çamur atma politikası içine girdiğini belirten Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlkeli ve seviyeli siyaseti bilmeyenler çamur at izi kalsın mantığı ile ancak kendilerine zarar verirler" ifadelerini kullandı.

Kavak Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kullandırdığı kredi limitlerinin düşmesinden kendisinin suçlamasını eleştiren İbrahim Sarıcaoğlu, "İftira iş bilmeyenlerin başarısızlıklarını gizlemek için seçtikleri en kolay yoldur" diye konuşti.

Bir esnaf çocuğu olarak her zaman ilçe esnafının gelişmesi ve kalkınması için yanlarında olduğunu ifade Sarıcaoğlu, "Bize bu iftirayı atanlara halkımız gereken cevabı 10 gün sonra sandıkta vuracağı tokat ile gösterecektir. Esnafın kredi limitlerinin artması veya düşmesi ile bizim ne ilgimiz olabilir? Böyle bir iddia saçmalıktan öte bir şey değil. Ama ne yazık ki iftira kendi becerisizliklerini örtmek isteyenler için her zaman en kolay yol olmuştur. Bir esnaf çocuğu olarak biz her zaman esnaflarımızın yanında olduk. Hatta kooperatifimiz daha rahat çalışsın, esnafımıza güzel hizmet etsin diye belediyemize ait binamızı verdik. Kavaklı hemşerilerimiz iftirayı siyaset sananlara gereken cevabı 10 gün sonra sandıkta verecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN