Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz" - Son Dakika
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Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz"

05.08.2022 12:40
Sarıcaoğlu: "Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kavak'ta halk pazarını gezip pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve AK Parti ilçe Başkanı Onur Bakır ile TMO alım merkezini ziyaret ederek çiftçilerin istek ve sorunlarını dinledi.

"Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz"

Kavak'ın bugüne kadar girdiği her seçimde AK Parti'ye olan desteğini artırdığını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe olarak Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Başkanlığı döneminde Kavak'ın aldığı yatırımlarla büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini kaydeden Sarıcaoğlu, "Hiçbir zaman halkımızdan kopmadık. Hizmette ayrım yapmadık. Herkesi ve her kesimi kucaklayan anlayış içinde olduk. Halkımızla el ele vererek ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün gerek özel sektör ve gerekse kamu yatırımlarında önemli yerlere geldik. İlçe olarak yakaladığımız bu çıkışı bundan sonra da kesintiye uğratmadan devam ettirme azmi ve kararlılığındayız. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ilçemizin gerek yol ve gerekse su konusundaki tüm problemlerini de tümüyle çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kavak'ta gittikleri her noktada vatandaşların büyük ilgi ve sevgisi ile karşılandıklarını söyleyen Milletvekili Orhan Kırcalı ise Kavak'ın her zaman AK Parti'nin yanında durduğunu söyleyerek "Halkımızdan sahada gördüğümüz ilgi gurur verici. Kavaklıların göstermiş olduğu birlik ve beraberlik daim olduğu sürece bizleri kimse yıkamaz. Bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti, Hisarcık, Kavak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sarıcaoğlu: 'Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz' - Son Dakika

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