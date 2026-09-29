Kavuncu Artvin'de fon soruşturması için suç duyurusunun bugün yarın yapılacağını söyledi - Son Dakika
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Kavuncu Artvin'de fon soruşturması için suç duyurusunun bugün yarın yapılacağını söyledi

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Kavuncu Artvin\'de fon soruşturması için suç duyurusunun bugün yarın yapılacağını söyledi
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İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Artvin'de fon soruşturmalarına ilişkin suç duyurusunun bugün veya yarın yapılacağını söyledi. Kavuncu, Hukuk İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un hazırlık yaptığını ve suç duyurusunun unutturulmaması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Artvin'de partililerle buluştu.

Partisinin Artvin İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kavuncu, "Biz beraberliği, kucaklaşmayı çok önemsiyoruz." dedi.

Fon soruşturmalarına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kavuncu, "Hukuk İşleri Başkanımız Hakan Şeref Olgun bir çalışma, hazırlık yaptı. Bugün, yarın suç duyurusunu yapacak. Unutturulmaması, sonuna kadar hesap sorulması lazım." diye konuştu.

Şehir merkezinde esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kavuncu, Vali Turan Ergün'ü de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kavuncu Artvin'de fon soruşturması için suç duyurusunun bugün yarın yapılacağını söyledi - Son Dakika
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