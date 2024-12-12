Kavuncu: Suriye Halkı Geleceğine Kendisi Karar Vermeli - Son Dakika
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Politika

Kavuncu: Suriye Halkı Geleceğine Kendisi Karar Vermeli

Kavuncu: Suriye Halkı Geleceğine Kendisi Karar Vermeli

Buğra Kavuncu, Türkiye'nin Suriye'deki barış ve istikrar için aktif rol alması gerektiğini belirtti.

12.12.2024 14:17
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Suriye halkının kendi ülkesinin geleceğine karar vermesinden yana olduklarını, bunun sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildiğini hatırlatan Kavuncu, görüşmelerde bakanlıklarla ilgili konuların gündeme getirildiğini belirtti.

İktidarın, muhalefetin sorularından ve tespitlerinden rahatsız olduğunu savunan Kavuncu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Kavuncu, Genel Kurulda "yenidoğan çetesi" ile ilgili çok sayıda soru sorulduğunu anlatarak, Bakan Memişoğlu'nun bunlara yanıt verirken gösterdiği tavrın kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Yaşananların TBMM TV'den canlı yayınlandığını ifade eden Kavuncu, vatandaşların bütçe görüşmelerini izlemesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye'yi, yoğun ve aktif olması gereken bir dış politika süreci bekliyor"

Adalet Bakanlığı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü anımsatan Buğra Kavuncu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "yargıyla ilgili dile getirilen endekslerin algı yaratmak için oluşturulduğunu" belirttiğini aktardı.

Kavuncu, vatandaşlara "Adalete güveniyor musunuz?" şeklinde sorulduğunda olumlu cevap alınmasının mümkün olmadığını savundu.

Hakimlere "coğrafi teminat" verilmediğini belirten Kavuncu, bunun, hukukun önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Parti olarak Dışişleri Bakanlığının bütçesinin mevcuttan daha fazla olmasını istediklerini bildiren Kavuncu, "Türkiye'yi, yoğun ve aktif olması gereken bir dış politika süreci bekliyor." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, Suriye'deki Baas rejiminin devrildiğini hatırlatarak, Suriye konusunda milli çıkarların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

"Suriye'deki barış ve istikrar ortamının tesis edilmesinden yanayız"

Rejimin yıkılmasının temel sebebinin iyi okunmasının önemli olduğuna işaret eden Kavuncu, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından, Suriye'deki barış ve istikrar ortamının bir an önce tesis edilmesinden yanayız. Suriye halkının kendi ülkesinin geleceğine karar vermesinden yanayız. Bu ortamın tesis edilmesi için Türkiye olarak elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. İstikrarlı ve huzurlu komşu bizim de bölgedeki istikrarımızın ve huzurun başlıca teminatı olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Kavuncu, Türkiye sınırlarında terör devleti kurulmasına, terör yapılanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Partisinin, bölgedeki Türkmen varlığının korunması konusunda hassasiyet taşıdığını anlatan Kavuncu, Suriye konusunda ihtiyatlı ve dengeli duruşa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kavuncu: Suriye Halkı Geleceğine Kendisi Karar Vermeli - Son Dakika

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