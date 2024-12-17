Kaya: Çıralı'da Vatandaşlarla Toplantı Yapın

Politika

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kemer ilçesi Çıralı Mahallesi'ndeki yıkım kararı alınan bazı yapılara ilişkin 23 Aralık'ta tahliye kararı verildiğini belirterek, "Bir an önce yetkilileri davet ediyorum. Oradaki vatandaşlarımızla bir toplantı yapın, onların hakkını gözeterek bir çözüm yolu bulun." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuşaklardır vatandaşların bu bölgede yaşadıklarını ve kendileri için ata toprağı olduğunu söyledi.

Vatandaşlara zamanında yapılar için işletme ruhsatı ve yapı kayıt belgesi, elektrik, su ve internet aboneliğinin verildiğini anlatan Kaya, alınan kararla vatandaşlara "çıkın" denildiğini ve bunu kabul edemeyeceklerini ifade etti.

Kaya, vatandaşların bölgeyi koruyup kolladığını belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu hatanızdan bir an önce dönmenizi tavsiye ediyorum. Koltuklarınızda oturmayın, gidin oradaki vatandaşlarımızla istişare edin, yerinde sorunları görün, vatandaşlarımızla istişare ederek çözüm yolları arayın. Bir an önce yetkilileri davet ediyorum. Oradaki vatandaşlarımızla bir toplantı yapın, onların hakkını gözeterek bir çözüm yolu bulun. Sizleri vatandaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. 23 Aralık'ta tahliyeye geldiğinizde milletvekili olarak Kemerli hemşehrilerimin yanında olacağım."