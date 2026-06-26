Kaya'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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Kaya'dan Eğitim Vurgusu

26.06.2026 16:00
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, laik ve bilimsel eğitim için mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında öğretmenin değer gördüğü, öğrencinin korunduğu, bilimin yol gösterdiği, laik ve kamusal eğitimin egemen olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Kaya, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bugün yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne aldığını söyledi.

Gösterdikleri emek ve çabadan dolayı öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik eden Kaya, öğrencilere iyi bir tatil dönemi diledi.

Kaya, AK Parti ve Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarını eleştirerek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenleri andı.

CHP olarak laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenin yoksul olmadığı, öğrencinin aç kalmadığı, hiçbir çocuğun çalışırken hayatını kaybetmediği, her yurttaşın nitelikli eğitime eşit erişebildiği bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında öğretmenin değer gördüğü, öğrencinin korunduğu, bilimin yol gösterdiği, laik ve kamusal eğitimin egemen olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Çünkü eğitim, Cumhuriyetimizin ve ülkemizin ortak geleceğidir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaya'dan Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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