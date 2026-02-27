Kaya: Gaziantep'te Park Yok, Halep'te Neden?

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, "Gaziantep'in arka sokaklarında çocuklar oynayacak park bulamazken Halep'te salıncak yapma peşindesiniz." dedi.

Kaya, Meclis'teki basın toplantısında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Suriye'nin Halep kentinde 150 dönüm, Şahinbey Belediyesinin ise 230 dönüm alan üzerine park yapacağını iddia etti.

Bu konuda Gazianteplilerden rıza alınmadığını ileri süren Kaya, "Gaziantep'in arka sokaklarında çocuklar oynayacak park bulamazken siz Halep'te salıncak yapma peşindesiniz. Gaziantep'in arka sokaklarında vatandaşlarımız 'parka gideyim serinleyeyim' demeye hasret kalmışken siz Halep'te fıskiye yapma peşindesiniz. Milyarlarca lirayı siz Halep'e park yapmaya harcayamazsınız, buna rızamız yok." diye konuştu.