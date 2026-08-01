Kaya: Geçmişe ve Geleceğe Sahip Çıkmalıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaya, partinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

CHP'nin örgüt geleneğini yaşatacağına değinen Kaya, "Geçmişte bu partiye kim hizmet etmişse başımızın tacıdır. Partinin gelecek kuşaklara taşınması için emaneti taşıyanlara selam olsun. Biz emaneti terk edenler değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini taşıyan kuşaklar olarak hem geçmişimize hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, 28 Temmuz'da Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna değinerek, "Hem valiyi hem emniyet müdürümüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu alana müdahale etmek çocuklarımızın geleceği açısından oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Toplantıya, CHP Gaziantep İl Başkanı Hasan Nesanır ile bazı partililer katıldı.