Kaymakam Aydın: "Bu şanlı gün, gençlerimizin en büyük ilham kaynağıdır" - Son Dakika
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Kaymakam Aydın: "Bu şanlı gün, gençlerimizin en büyük ilham kaynağıdır"

19.05.2022 09:32
Kaymakam Aydın: "Bu şanlı gün, gençlerimizin en büyük ilham kaynağıdır"

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 19 Mayıs'ta başlayan sürecin, Cumhuriyet'in ilanının ardından çağını aşan bir vizyon, değişim ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 19 Mayıs'ta başlayan sürecin, Cumhuriyet'in ilanının ardından çağını aşan bir vizyon, değişim ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da dünyada eşi görülmemiş bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstererek milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş mücadelesini başlattığını söyledi. Aydın, "19 Mayıs'ta başlayan süreç, Cumhuriyet'in ilanının ardından çağını aşan bir vizyon, değişim ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının genç kuşaklar marifetiyle gerçekleşeceğinin bir ifadesi olarak bu önemli günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözleriyle aydınlık yarınlarımızın güvencesi gençlerimize armağan etmiştir. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün, hem milli mücadelemizin en önemli adımı, hem de yüzünü geleceğe dönmüş gençlerimizin en büyük ilham kaynağıdır. Gençlerimizin, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruması ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakması en önemli görevlerindendir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin ve değerli hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

İhsan Emre, Cumhuriyet, Mayıs, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaymakam Aydın: 'Bu şanlı gün, gençlerimizin en büyük ilham kaynağıdır' - Son Dakika


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