Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Milletvekili Baki Ersoy\'u makamında ağırladı

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u makamında ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi ile istişarelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de birlik ve beraberliğin her zaman bereketini yaşadıklarını belirtirken, MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, hep birlikte Kayseri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ