Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kanser Hastalarına Çağrıda Bulundu

Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde (HOSPİS) yaptığı açıklamada, "Ölüm sebepleri içerisinde kanser ikinci sırada" diyerek, vatandaşlara "erken teşhis hayat kurtarır" çağrısında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ve dernek yöneticileri ile beraber HOSPİS'te "erken teşhis hayat kurtarır" çağrısında bulundu. Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, bu konunun herkesi ilgilendirdiğini söyleyerek, "Bu toplumu ilgilendiren, herkesi ilgilendiren bir alan. Bizim bu alanı diğer konularda olduğu gibi tüm yıla yayma mecburiyetinde olduğumuzu unutmamamız gerekir. Bende bir hekimim. Ölüm sebepleri içerisinde kanser ikinci sırada. Burada kalp damarla ilgili hastalıklarda beslenme faktörü ama kanserde de beslenme faktörü ön plana çıkıyor. Sağlıklı beslenmek, alkole, uyuşturucuya ve diğer alanlara karşı bizim tepkimiz alkolün ve uyuşturucunun kendisine. Diğerlerinin elinden tutmak lazım. O açıdan erken teşhis, erken tedavi en çok kanser hastalarında önem arz ederken, kanser yoğunlunun da hem dünyada hem ülkemizde arttığını da göz ardı edemeyiz. Ortada bir olay olmuşsa, bu tedavi edilmişse, başarılı ve başarısız olup HOSPİS noktasına gelmişse sosyal bir proje olarak toplumun duyarlı olduğu bir alanda bir araya geldik ve bu projeyi hayata geçirdik. Biz yardımcı olmak istiyoruz. Huzur içerisinde yaşamı sonlansın istiyoruz. Hasta sahipleri de sosyal yönleriyle bu alandan faydalanacak. Keşke ihtiyaç duyulmasa ama bu sosyal bir realite. Bu konuda da bizlerin hassas olması lazım" ifadelerini kullandı.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir de, kanserin ölüm sebepleri arasında ikinci sırada olduğunu kaydederek, "Kanser giderek sağlık açısından en önemli hale geldi. Ölüm sebepleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı aldı ve insanları hayatını tehdit ediyor. Bunda 2 türlü sebep düşünülebilir. Çevreyle ilgili karşılaştığımız kanserojenler, ikincisi de insanların beklenen ömrü uzadı. Öncelikle bizim kanser oluşumunu engellemek birinci misyonumuz. Vatandaşlarımızın çevreyle, hayat tarzıyla kansere sebep olacak şeylerle ilgili propaganda yapmak gerekiyor. Zinde ve formda bir vücut, kötü alışkanlıklardan kaçınmak, düzgün bir hayat tarzı, sağlıklı beslenme gibi etkenlere olan saygımızı yitirmemiz lazım. 1970'lerde Türkiye'de ölüm sebepleri arasında dördüncü sırada olan kanser, ikinci sıraya çıkmış durumdadır. Dolayısıyla bu konudaki eksikliklerimizi telafi etmemiz gerekiyor. Kanserojenlerden kaçındıktan sonra erken tanı çok önemli. Kanser erken tanındığı zaman şifaya çok yakın" dedi.

"HOSPİS örnek olacak proje"

HOSPİS projesi için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Özdemir, "Türkiye'de her yıl 250 bin civarında yeni kanser tanısı var. Bunun yarısından fazlası kanserle ilişkili sebeplerden kaybediliyor. HOSPİS kurumu hastayı ve aileyi insan onuruna bir şekilde ahirete götüren kurumlar. Burası Türkiye'de olmayan bir kurum. Başkanım bu proje ile birincilik ödülü aldı. O yüzden iyi çalışma ortaya koyarsak örnek teşkil edecek. Birileri "bu bir tane yetmiyor, buraya da yapılsın" diyecek. Hayırsever insanların bu hastaların yanında olmasını istiyoruz ama önce kanser olmamamız lazım" dedi. - KAYSERİ