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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı - Son Dakika
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Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçimlerde 296 bin 495 oy alarak birinci oldu.

02.04.2024 15:35  Güncelleme: 15:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; 296 bin 495 oy aldı.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçları şu şekilde:

"AK Parti'nin Adayı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Abdullah Özkırış 151 bin 584 oy, İYİ Parti'nin Adayı Kazım Yücel 110 bin 481 oy, CHP'nin Adayı Murat Molu 110 bin 74 oy, Saadet Partisi'nin Adayı Mahmut Arıkan 43 bin 461 oy." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 296 bin 495 oy aldı - Son Dakika
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