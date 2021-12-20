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Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası - Son Dakika

Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası

20.12.2021 15:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kayseri'de bir kooperatifin bazı üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiasıyla ilgili, "Yaşanan sorunla ilgili çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Kayseri milletvekilimiz bu konuyu gündeme getirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kayseri'de bir kooperatifin bazı üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiasıyla ilgili, "Yaşanan sorunla ilgili çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Kayseri milletvekilimiz bu konuyu gündeme getirecek." dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Öztunç, hafta sonu partilerinin Kayseri'deki "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir kooperatif aracılığıyla Ambar Mahallesi'nde aldıkları evlerinden çıkartıldıklarını öne süren vatandaşların sorununu dinlediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuyla ilgilendiklerini belirten Öztunç, mağduriyetin yaşandığı bölgeyi ziyaret ettiklerini anlattı.

Öztunç, ekonomik sıkıntının yaşandığı bir dönemde kooperatife üye olan kişilerin evlerinden çıkartıldığını dile getirdi.

Kooperatifte 550 üye olduğunu belirten Öztunç, şu ana kadar 4 ailenin evlerinden çıkartıldığını, 150 ailenin daha bu sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Farklı sebepler gösterilerek vatandaşların mağdur edildiğini ve evlerinden çıkartıldığını anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Kış günü kar kış var, ekonomik kriz bir taraftan, insanları niye evlerinden çıkartıyorsunuz? Kayseri'de böyle bir durum var. Damadını bu topraklar için şehit vermiş bir kişiyi evden çıkartıyorlar. Engelli çocuğu var, evden çıkartıyorlar. Kanser hastası kadını evden çıkartıyorlar. Doktora gidemiyor, sokakta kalacak. Diyorlar ki 'Evi boşalt, çık. Çıkmazsan polis zoruyla çıkartırız'. Dört evi şu ana kadar polis zoruyla boşaltmışlar, Organize Kent Konut Yapı Kooperatifi'nde. Balyozla kapıyı kırmışlar. Bu, ne insanlığa sığar ne siyasete ne de Müslümanlığa sığar. Kış günü insanlar evden çıkartılır mı? Bir süre verin, zaman tanıyın. Konu mahkemede. Yargı bitmemiş. Süreç bir işlesin, belki insanlar haklı çıkacaklar, ev sahipleri evden çıkmak zorunda kalmayacak."

CHP olarak mağdurların sorununun çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öztunç, şu anda Kayseri'de 8 ayrı kooperatifte benzer sorunun yaşandığını öne sürdü.

Öztunç, "Yaşanan sorunla ilgili çarşamba günü TBMM'de bu konuyu konuşacağız. Kayseri milletvekilimiz bu konuyu gündeme getirecek. Araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'na gidecek." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan kooperatif sorunuyla ilgili bir yasa yapılması gerektiğini dile getiren Öztunç, sorunun çözülememesi durumunda her hafta milletvekilleriyle Kayseri'ye gelip eylem yapacaklarını belirtti.

Öztunç, bir gazetecinin, sosyal medyada yabancıların Türk lirasının değer kaybetmesiyle ilgili yaptığı paylaşımları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, "Suriyeli'dir, Arap'tır, bir başkasıdır, öyle bakmıyorum ben. Onurumuz, şerefimiz, bayrağımızdır, İstiklal Marşı'mızdır, paramızdır. Kim bizim İstiklal Marşı'mızla, paramızla, bayrağımızla, kutsal kitabımızla dalga geçerse o büyük bir hata yapıyor demektir. Buna da devletin müdahale etmesi gerekir. Sen, benim parama hakaret ederek bana hakaret ediyorsun. Türk milletine hakaret ediyorsun." ifadesini kullandı.

Toplantıya, CHP milletvekilleri Ali Keven, Metin İlhan ve Çetin Arık ile Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de katıldı.

Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası
Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi, Kooperatif, Kayseri, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kooperatif üyelerinin evlerinden çıkarıldığı iddiası - Son Dakika


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