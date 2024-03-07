Kayseri\'de pankart ve afiş yasağı tartışması

Politika

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan; İl Seçim Kurulu'nun pankart ve afiş yasaklarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na siyasi partilerin afişlerinin görsel ve çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle; bu afişlerin kaldırılması yönünde bir dilekçe vermişti. İl Seçim Kurulu dün kararı onayladı, şehirdeki tüm pankartlar toplatılmaya başladı. Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan; AK Parti ve mevcut belediye başkanlarına ithafen 'Pankartları yokmuş gibi davranıyorlar' diyerek kararın zamanına dikkat çekti Arıkan; "Sanki 2 aydır, neredeyse 3 metrede bir kendi bayrakları, pankartları yokmuş gibi bir davranış söz konusu. Bu itiraz iki ay önce yapılmış olsaydı samimi bulurduk. Fakat mesele basit! Billboard dönemi başlayınca; belediyenin parasıyla, bizim paramızla, kamunun bütün gücüyle sadece kendi fotoğraflarını asmayı planlıyorlar" dedi. Bu yasakların, kendilerini etkilemeyeceğini ifade eden Arıkan, diğer adayların sesinin kısıldığını söyledi. Arıkan; "Şunu ifade edeyim; sayın başkanlar; sizin bu tip basit hesaplarınız, bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Biliyoruz; rahatsız oldunuz, şehrin her yerinde bizi görüyordunuz. Şimdi değişen bir şey olmayacak, yine bizi görmeye devam edeceksiniz! Biz; helal paramızla, kurallar çerçevesinde her türlü çalışmayı yürüteceğiz! Fakat bizim dışımızda; billboardlara giremeyecek, sesini duyuramayacak adaylar varsa onların sesini kısmak, önünü kesmek yarış ahlakına sığmaz. Gelin bu seçimleri, hep beraber bir demokrasi şölenine çevirelim. Eğer milletimiz bir değişim diyorsa, bunun da önünü cesurca açalım! Eğer milletin size olan bir öfkesi varsa bunu itfaiye ve zabıta aracıyla sökemezsiniz. Şunu da unutmayın; hemşerilerimizin bize olan sevgisini kamu kaynaklarıyla elde edemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ