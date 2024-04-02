YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Kayseri\'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

İYİ Parti temsilcileri, Yeşilhisar ilçesindeki 37 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. İYİ Parti, bazı sandıklarda oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Yeşilhisar Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halit Taşyapan, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı.

02.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 37 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi.

İYİ Parti temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak ilçedeki 49 sandıktan 37'si için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak.

İYİ Parti İl Başkanı Tansur Şener, AA muhabirine, bazı sandıklarda oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yaptığı yazılı açıklamada, 13 oy farkla AK Parti'nin kazandığı görülen seçimler için itirazda bulunduklarını belirterek, "Doğru neyse onun ortaya çıkmasını istiyoruz. İncelediğimizde 49 sandığın 37'sinde sayısal hatalar var. Umarım onlar da vicdanen bu haklara riayet ederler ve yeniden sandıkları sayarlar. Sonuç ne çıkarsa çıksın biz ona razıyız." ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Taşyapan kazanmıştı. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede Halit Taşyapan 4 bin 324, İYİ Parti'nin adayı Salih Karagöz de 4 bin 311 oy almıştı.

Kaynak: AA

Halit Taşyapan, Yeşilhisar, İYİ Parti, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
15:07 Van’da başkanlık DEM’den AK Parti’ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü Van'da başkanlık DEM'den AK Parti'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı İstanbul'da 16 katlı binada yangın faciası: 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı
10:47 31 Mart’ın “en“leri İşte AK Parti ve CHP’nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları 31 Mart'ın "en"leri! İşte AK Parti ve CHP'nin en yüksek oy oranıyla kazandığı belediye başkanlıkları
15:00 Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası suç duyurusunda bulundu
14:50 Petek Dinçöz’ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu Yeni hali kızını solladı Petek Dinçöz'ün annesi yüz gerdirme ameliyatı oldu! Yeni hali kızını solladı
14:43 AK Parti’nin seçimi kaybettiği Sancaktepe’de iftar çadırı neden kapatıldı Belediyeden açıklama var AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var
14:15 Merkez Bankası Başkanı’ndan enflasyon mesajı Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı
13:45 Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı Her şeyi itiraf etti Villada bulunan cesette sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti
13:18 Survivor All Star 2024’te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı’dan Yunus Emre’yi sert uyarı Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseliyor: Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre'yi sert uyarı
13:09 Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye
12:45 Marmaray’da 15 yaşındaki çocuk intihar etti Marmaray'da 15 yaşındaki çocuk intihar etti
12:33 Baltayı fena taşa vurdu Seçimden zaferle çıkan CHP’liler, Babacan’ın bu videosunu paylaşıyor Baltayı fena taşa vurdu! Seçimden zaferle çıkan CHP'liler, Babacan'ın bu videosunu paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 16:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement