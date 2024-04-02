Kayseri\'nin Yeşilhisar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Politika

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 37 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz edildi.

İYİ Parti temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak ilçedeki 49 sandıktan 37'si için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak.

İYİ Parti İl Başkanı Tansur Şener, AA muhabirine, bazı sandıklarda oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yaptığı yazılı açıklamada, 13 oy farkla AK Parti'nin kazandığı görülen seçimler için itirazda bulunduklarını belirterek, "Doğru neyse onun ortaya çıkmasını istiyoruz. İncelediğimizde 49 sandığın 37'sinde sayısal hatalar var. Umarım onlar da vicdanen bu haklara riayet ederler ve yeniden sandıkları sayarlar. Sonuç ne çıkarsa çıksın biz ona razıyız." ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Taşyapan kazanmıştı. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede Halit Taşyapan 4 bin 324, İYİ Parti'nin adayı Salih Karagöz de 4 bin 311 oy almıştı.