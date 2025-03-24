Kayyum atanan Şişli Belediye binasına polis girdi, aramalar başladı - Son Dakika
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Politika

Kayyum atanan Şişli Belediye binasına polis girdi, aramalar başladı

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Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan'ın İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında görevden alınıp yerine kayyum atanmasının ardından bu sabah saatlerinde polis ekipleri belediye binasına girdi. Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de ilerleyen saatlerde binaya geleceği öğrenildi.

24.03.2025 08:30  Güncelleme: 08:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılırken; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uygulanan "kent uzlaşısı" kapsamında açılan soruşturmada terör suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da görevden alındı. Şahan'ın yerine kayyum atandı.

KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Resul Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

CHP'li bir grup "Şişli Belediyemizdeyiz; kayyıma teslim olmayacağız!" mesajı vererek; gece boyu belediye binasında nöbet tuttu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.00'da kayyum geliyor" diyerek yaşanacak gelişmelere dikkat çekti. Başarır'ın bu açıklaması, kamuoyunun gözünü Şişli'ye çevirmesine neden oldu.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRDİ

Sabah saatlerinde ise belediye binasına çok sayıda polis ekibi geldi. Bina içine giren polislerin bütün katlarda arama yaptığı, üst katlara kimseyi çıkarmadığı belirtildi.

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'ne polis girdi, aramalar başladı

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da gündem yaratan gelişme, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında başladı. Kent uzlaşısı protokolü üzerinden yürütülen soruşturma sonrası İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilirken, aynı kapsamda yer alan Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından kayyum kararı uygulamaya geçirildi.

Kayyum atanan Şişli Belediye binasına polis girdi, aramalar başladı

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Son Dakika Politika Kayyum atanan Şişli Belediye binasına polis girdi, aramalar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vatan 06:
    Şişli yıllar sonra hizmet görecek 23 23 Yanıtla
  • Ahmet:
    he o yüzden herseferinde hizmet görmediği için CHP seciliyor 7 9 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    hani seçimle gelen seçimle gidecekti 6 3 Yanıtla
  • Serdar Er:
    Seçimle gelen seçimle gider ama Seçimle gelen yolsuzluk arsızlık Teröre bulaşırsa seçimi beklemeden gider koçum 0 1 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    chpli belediyelere sesleniyorum akpkk dan aldıgınız tüm raporları hırsızlık yolsuzluk ihaleye fesat karıştırma ne varsa tüm dosyları belgelerıyle yayınlayın çaglayan adaliyesi hariç hepsini anadolu adliyesi ve digerler mercalara auç duyurusunda bulunun sonucta sızın ellerınızde belgeler var tanık yok bazı şrfszler gibi 1 0 Yanıtla
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