Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den KGAÖ'ye toplantı çağrısı - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) toplantı gerçekleştirmesini istedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarına yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokayev, görüşmede Putin'i ülkedeki gelişmeler hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirirken, durumun istikrara kavuştuğunu söyledi. Tokayev ayrıca Putin'e ve olayların bastırılması için askeri birlik gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi diğer ülkelere teşekkür etti.

İki lider Kazakistan'da istikrarın sağlanması için alınan önlemler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca KGAÖ ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla toplantı yapmasını talep eden Tokayev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin destek verdi. Açıklamada, "Kasım Cömert Tokayev'e göre, mevcut aşamada KGAÖ ülkesi liderleri arasında görüşme yapılması gerekiyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde örgüt başkanlığını üstlenen Ermenistan'a KGAÖ video konferans toplantısı yapılması amacıyla başvuru yapılması planlanıyor" denildi. - MOSKOVA