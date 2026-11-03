Kazatomprom, Hindistan ve Çin'le 2026'da doğal uranyum tedarik anlaşmaları imzaladı

Kazakistan Ulusal Atom Şirketi (Kazatomprom), uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmek amacıyla Hindistan ve Çin'in önde gelen enerji şirketleriyle doğal uranyum tedarikine yönelik yeni anlaşmalar imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Ulusal Atom Şirketi (Kazatomprom) Yönetim Kurulu Başkanı Meyirjan Yusupov'u kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusupov görüşmede, cumhurbaşkanına devletin stratejik uranyum rezervinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kazatomprom'un şu anda toplam alanı bin kilometrekareyi aşan 6 sahada jeolojik araştırma faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Yusupov, ayrıca 124 kilometrekarelik Kızıltu adlı yeni sahada arama çalışmalarına başlamayı planladıklarını bildirdi. Yusupov, Kazatomprom'un dünya nükleer enerji sektörünün önde gelen şirketleriyle iş birliğini geliştirerek ve satış pazarlarını çeşitlendirerek uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini belirtti. Meyirjan Yusupov, bu kapsamda, 2026 yılında Hindistan ve Çin'in önde gelen enerji şirketleriyle doğal uranyum tedarikine yönelik yeni anlaşmalar imzalandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 28 Ekim'de yaptığı halka sesleniş konuşmasında, ülkede inşa edilecek nükleer enerji santrallerinin uranyum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet stratejik uranyum rezervi oluşturulması gerektiğini açıklamıştı. Uranyum rezerv kapsamında, 2050 yılına kadar en az 150 ton uranyum biriktirilmesi planlanıyor.