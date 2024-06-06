Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika
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Politika

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda encümen üye seçildiğini açıkladı. Özarslan, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için TBB'nin önemli bir platform olduğunu belirtti.

06.06.2024 13:56
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda Ankara'yı temsilen encümen üye seçildi. Başkan Özarslan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu göreve layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Gerek akademik olarak gerekse yerel yönetimlerde edindiğim tecrübelerle gövdemizi taşın altına koyacağız. Yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği önemli bir platform. Keçiören'de hayata geçireceğimiz projelerle elde ettiğimiz deneyimleri ülke genelindeki diğer belediyelerle paylaşarak, yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi - Son Dakika
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