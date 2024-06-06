Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Politika

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyeliğine seçildi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı'nda Ankara'yı temsilen encümen üye seçildi. Başkan Özarslan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu göreve layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Gerek akademik olarak gerekse yerel yönetimlerde edindiğim tecrübelerle gövdemizi taşın altına koyacağız. Yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği önemli bir platform. Keçiören'de hayata geçireceğimiz projelerle elde ettiğimiz deneyimleri ülke genelindeki diğer belediyelerle paylaşarak, yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi. - ANKARA