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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi•
Keçiören Belediyesi önünde platform kuruluyor
ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının tebliğ edilmesinin ardından Belediye önünde hazırlık yapılıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının tebliğ edilmesinin ardından Belediye önünde hazırlık yapılıyor. Bu çerçevede belediye önüne vatandaşlarda ise belediye önünde toplanıyor.
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