KEFEK Başkanvekilliğine seçilen Taşcıer, nafaka için Adalet Komisyonunu işaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekilliğine Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer seçildi.

Komisyon, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında komisyonun geçen dönemki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.

Gündemde komisyon başkanvekili seçimi olduğunu anımsatan Erdoğan, adayın Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer olduğunu ifade etti.

Taşcıer, yapılan oylamanın ardından komisyon başkanvekili olarak seçildi.

Kadınların yaşadığı sorunların çözümü için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Taşcıer, önümüzdeki dönemde de bu çalışmaların artarak devam etmesini diledi.

"Nafaka" konusunun Adalet Komisyonunda görüşüleceğini aktaran Taşcıer, kadınların yaşadığı sorunların ve mağduriyetlerin en aza indirgenmesi için komisyonun üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini söyledi.

Komisyon Başkanı Erdoğan da nafaka konusunun önemli olduğunu belirterek, bazı ülkelerdeki "nafaka yükümlülüğü" konusuyla ilgili bir çalışmayı komisyon üyelerine dağıtacaklarını söyledi.

Çalışmanın boşanma sonrası eşler arasındaki nafaka yükümlülüğünün farklı ülkelerde nasıl düzenlendiğini karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, çalışmanın iyi bir bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Nafaka alanında kadınlar için acil ve hakkaniyetli çözümün bulunması hepimizin ortak temennisi." dedi.

Toplantıda, KEFEK üyesi milletvekilleri de görüş ve taleplerini dile getirdi.