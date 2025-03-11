Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzeni Hüseyin Karabulut'un Cenazesine Katıldı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeninin cenazesine katıldı

TUNCELİ - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kuzeni Hüseyin Karabulut'un cenaze törenine katıldı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki kuzeni Hüseyin Karabulut için Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, vatandaşların taziyelerini kabul etti. Düzenlenen törende Karabulut için helallik alınıp cenaze namazı kılındı. Karabulut, cemevindeki törenin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verildi.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra yakınları, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.